Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Американский телеканал Showtime закрыл сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Джим Керри. Шоу, запуск которого состоялся в 2018 году, получил всего два сезона.
Проект стал вторым случаем сотрудничества Керри и режиссёра Мишеля Гондри, который поставил почти половину всех эпизодов,
Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной отмены.
«Шучу» рассказывает о ведущем популярной детской передачи Джеффе Пиклзе, который постепенно начинает терять связь с реальностью. Очаровательный и дружелюбный шоумен сталкивается с проблемами, когда начинает разваливаться его семья.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix решил закрыть сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвёртый сезон шоу станет последним.
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