Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

https://static.news.ru/photo/bc722cbe-c679-11ea-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Американский телеканал Showtime закрыл сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Джим Керри. Шоу, запуск которого состоялся в 2018 году, получил всего два сезона.

Проект стал вторым случаем сотрудничества Керри и режиссёра Мишеля Гондри, который поставил почти половину всех эпизодов, напоминает Deadline. Продюсер Дэйв Холстейн запустил второй сезон в феврале 2020 года, а 8 марта состоялись премьеры двух финальных серий.

Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной отмены.

«Шучу» рассказывает о ведущем популярной детской передачи Джеффе Пиклзе, который постепенно начинает терять связь с реальностью. Очаровательный и дружелюбный шоумен сталкивается с проблемами, когда начинает разваливаться его семья.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix решил закрыть сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвёртый сезон шоу станет последним.