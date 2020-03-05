https://static.news.ru/photo/3452e4b8-5ed2-11ea-8226-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Шерлок в России» Фото: Sreda Film

Премьера сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится осенью. Проект станет третьим русскоязычным сериалом об этом персонаже и первым с оригинальным сюжетом.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе START. В сериале сыграли Максим Матвеев, Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич, передаёт ТАСС.

По сюжету, сыщик Шерлок Холмс разыскивает маньяка Джека Потрошителя, убившего в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, главный герой понимает, что его противник сбежал в Российскую империю.

Автором сценария выступил Олег Маловичко, автор сериалов и картин «Метод», «Троцкий», «Лёд», «Притяжение».

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel. Работа над проектом ведётся в городе Атланта американского штата Джорджия.