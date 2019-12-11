https://static.news.ru/photo/5926ccc2-1bc1-11ea-8537-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители российского развлекательного канала ТНТ подтвердили, что 11 декабря стартует показ комедийного сериала «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Нынешний глава государства сыграл в ТВ-шоу школьного учителя, ставшего президентом страны. Сериал является одним из популярнейших на Украине, его посмотрели более 20 млн человек по телевизору и почти 100 млн — на YouTube, передаёт ТАСС.

Начнётся показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским — оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти на Украине, — анонсировали российскую телепремьеру на ТНТ.

Как писал NEWS.ru ранее, двойник Владимира Зеленского — автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев сыграет президента Украины в сериале «Слуга народа». Сейчас двойник украинского лидера находится в Ялте, где обучается азам актёрского мастерства, там же будут проходить и съёмки.