Сериал об оппозиционерах «Клипот»: сюжет, актеры, отзывы, где смотреть

Фото: Пресс-служба Грин Скрин Продакшн

Кадр из сериала «Клипот»

Состоялась премьера сериала об оппозиционерах «Клипот». Какие актеры в нем сыграли, о чем он, что сказали о киноленте в Сети?

О чем сериал «Клипот»

Название ленты выбрано неслучайно. «Клипот» — это понятие из каббалы, которое означает богопротивные демонические силы, которые рассеивают божественный свет.

Картину называют острополитической, ведь в основе ее сюжета история о молодых оппозиционерах, задумавших устроить теракт. Главные герои — будущая элита города N: дочь губернатора Катя Томбер, художница Черна, анархист, антифашист и оппозиционный активист Павел, администратор оппозиционных Telegram-каналов Герман, а также недавно вернувшийся в Россию мажор с престижным зарубежным дипломом Раевский. Вместе молодые люди решают выступить против власти в Покровской области. Оппозиционеры убеждены, что региональное руководство погрязло в коррупции и лжи.

Молодые люди объединяются в подпольную группу «Клипот», которая будет бороться с правящей верхушкой путем сбора компромата на чиновников. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля и оборачивается трагедией. На организованной «Клипотом» акции протеста между митингующими и стражами порядка происходит потасовка, а затем в полицию поступает звонок о заложенной бомбе.

«В глазах общественности они — мятежники и нарушители порядка, а в своих собственных — борцы за прекрасный мир будущего», — говорится в описании ленты.

Каждая серия начинается с дикслеймера: все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Вместе с этим зрители, посмотревшие «Клипот», успели отметить немало совпадений с событиями, имевшими место в действительности.

Кто сыграл в сериале «Клипот»

Над картиной работал режиссер Сергей Арланов, получивший популярность благодаря сериалам «Солдаты» и «Спящие-2». Авторы сценария — Дмитрий Петровский и Ольга Шведова, для которой картина стала дебютом.

В «Клипоте» сыграли Евгений Романцов, знакомый зрителям по военной драме «Зоя», а также Иван Мулин, Олег Гаас, Карина Александрова, Женя Евстигнеева, Полина Ауг и другие.

Какие отзывы о сериале «Клипот»

Политолог Никита Данюк считает, что картина рассказывает, какими вырастают дети, которым дали все, кроме любви. Он полагает, что сериал Арланова — это «история о том, как бунтарями становятся от скуки и гордыни, не имея цельного мировоззрения».

«Клипот» — это интерпретация романа Достоевского «Бесы», рассказывающая о фрондирующей золотой молодежи в провинциальном городе. Достаточно узнаваемый сюжет. Это переосмысление Достоевского в новой реальности, то есть не прямое прочтение, а некая аллюзия на «Бесов», — пояснил Данюк в разговоре со «Взглядом».

Пользователи портала «КиноТеатр» остались недовольны подбором актеров. Кроме того, зрители не оценили пафосные фразы героев и мотивацию, которую им приписывают.

«Опять 30-летние играют детишек, а судя по их мышлению и поведению, им лет 12–14. Иначе не объяснить их тупую ересь», — возмутились в комментариях.

«Абсолютно точно я уже видела это. Скучный фильм с престарелыми „подростками“», — отметила одна из пользовательниц портала.

Нашлись и те, кого впечатлил сериал. Одна из зрительниц отметила игру Романцова, исполнившего роль мажора Раевского.

«Отличный фильм. Романцов прекрасен. Досмотрела — и хочется сразу включить заново», — поделилась впечатлениями пользовательница.

Где смотреть сериал «Клипот»

Премьера киноленты состоялась 18 января. Сейчас просмотр первых серий доступен в онлайн-кинотеатре Premier.

Читайте также:

Экранизация «Мастера и Маргариты» — 2024: актеры, отзывы, когда выйдет

О чем фильм «Воздух»? Кого сыграл Сергей Безруков

Премьера на ТВ, 2-й сезон: последние новости о «Слове пацана»