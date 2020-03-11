https://static.news.ru/photo/a17b601a-63aa-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Чужак» Фото: theOutsiderHBO/instagram.com

Сериал «Чужак» по одноимённому роману Стивена Кинга стал самым рейтинговым шоу канала HBO. Проект привлёк к экранам больше зрителей, чем такие крупные премьеры, как «Большая маленькая ложь» и «Хранители».

Финальный эпизод сериала собрал 2,2 млн просмотров, что на 1 млн больше, чем у премьерной серии. Интерес к шоу на протяжении его выхода вырос на 83% — такого показателя за первый сезон раньше не удавалось достичь другим проектам HBO, сообщает Variety.

Суммарно первые девять эпизодов посмотрели 9 млн зрителей на всех платформах. Это лучший результат канала со времён первого сезона сериала «Мир Дикого Запада».

«Чужак» рассказывает о расследовании зверского убийства, в котором обвинили тренера бейсбольной команды. В процессе выясняется, что у героя есть неоспоримое алиби, а к преступлению может иметь отношение паранормальная сущность.

Как писал NEWS.ru, компания HBO опубликовала тизер мини-сериала «Третий день». Главную роль исполнил британец Джуд Лоу. Проект будет разделён на два сюжетных блока.