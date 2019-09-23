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Премию «Эмми» в категории «лучший мини-сериал» завоевал «Чернобыль». В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения награды телеакадемии США.

Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин. Автор сценария заявил, что посвящает свою победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В этой номинации «Чернобыль» обошёл сериалы «Побег из тюрьмы Дандемора» и «Острые предметы» и «Когда они нас увидят», сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, после выхода телесериала зону отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году посетило рекордное количество туристов. За восемь месяцев 2019 года там официально побывал 74 671 человек.