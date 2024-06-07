Сериал «Белый воротничок» получил перезапуск Создатель сериала «Белый воротничок» объявил о перезапуске шоу

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Актер Мэтт Бомер вернется к роли Нила Кэффра: создатель криминальной драмы «Белый воротничок» Джефф Истин объявил о перезапуске шоу. На фестивале Variety 's TV Fest он сообщил, что занимается разработкой сценария.

Также в новых сериях появятся Тим Дикей и Тиффани-Амбер Тиссен, сыгравшие семейную пару Питера и Элизабет Бёрк.

Это фантастический сценарий, и он отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть, если вы посмотрите сериал. И он также познакомит с сериалом тех, кто его еще не видел. Оба края меча заточены, — рассказал Тим Дикей.

В перезапуске почтут память Улли Гарсона, сыгравшего Моззи в «Белом воротничке» и умершего в 2021 году от рака. Зрителю он также известен по сериалу «Секс в большом городе».

Последняя серия шестого сезона была представлена 18 декабря 2014 года.

Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Веном: Последний танец». В главных ролях — Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако. Режиссером третьей части «Венома» стала Келли Марсел, известная такими фильмами, как «Спасти мистера Бэнкса», «Круэлла» и «Большие огненные шары». В мировой прокат картина выйдет 24 октября 2024 года.