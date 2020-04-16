Сергей Шнуров займётся продюсированием сериалов

https://static.news.ru/photo/fdea2eb6-7fc6-11ea-b03e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием сериалов и реалити-шоу.

Шнуров заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его решение связано с необходимостью сменить профиль на фоне влияния коронавируса на экономику и рынок труда, передаёт ТАСС.

Сейчас я переориентировался в какую-то «виртуальщину». Наверное, будут, может быть, сериалы, может быть, реалити-шоу, и я хочу стать продюсером в таком непонятном пока для меня жанре, — сказал артист.

Он посоветовал слушателям «забыть» то, чем они занимались прежде, и сфокусироваться на отраслях, которые вырастут в будущем.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».