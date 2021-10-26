Серая Россия штурмует «Оскар»: о чём фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым

В прокат выходит фильм с одним из главных российских актёров Юрой Борисовым. Представляя Финляндию, он поборется за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» с картиной Киры Коваленко «Разжимая кулаки», выдвинутой от России накануне. «Купе номер 6» — фильм режиссёра Юхо Куосманена с участием Юры Борисова и финской актрисы Сейди Хаарлу о путешествии на фоне холодных российских пейзажей. Международное производство (Россия, Финляндия, Эстония и Германия) не сыграло роли в наполнении сюжета. Каким получилось «Купе номер 6», за что его номинировали на «Оскар» и как Юра Борисов перестарался в роли простого русского парня — в материале NEWS.ru.

Одинокий и неотёсанный Юра Борисов

Фильм «Купе номер 6» создавался при поддержке российского Министерства культуры и удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале — это вторая по значимости награда. Лента стала претендентом на престижную премию «Оскар» от Финляндии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет основан на одноимённом романе финской писательницы Росы Ликсом и рассказывает о событиях, происходивших в конце 1990-х годов. Два молодых человека отправляются в путешествие из Москвы в Мурманск и по воле случая оказываются в одном купе самого типичного отечественного поезда.

Юра Борисов сыграл неотёсанного русского парня Лёху, который может напиться и ругаться матом, но не лишён искренности, доброты и сострадания. Он едет в Мурманск работать шахтёром и совершенно не умеет проявлять свои чувства. Более того: он опасен и непредсказуем, по крайней мере на первый взгляд. Сейди Хаарла предстала в роли тонкой, чувствительной и ранимой финской студентки Лоры с хорошим образованием. Она жила в Москве, вращаясь в кругах богемного столичного общества, а теперь отправилась на другой конец страны, чтобы изучать петроглифы (наскальные изображения), о которых Лёха от неё впервые слышит.

На первый взгляд складывается ощущение, что это типичная история «плохого парня» и «хорошей девочки», которые неожиданно для себя и закономерно для зрителей дополнили друг друга. Однако «Купе номер 6» — это преодоление барьеров, как языковых, так и чувственных. Фильм рассказывает про одиночество человека в серых зимних декорациях. И несмотря на то что герои оказались в тесном пространстве купе, они всё равно остаются одинокими и уязвимыми.

«Мы здесь как Джек и Роза»

Оригинальный сценарий был написан на английском, и авторы посвятили адаптации диалогов под русский язык много сил. Этим процессом занялась сценарист Любовь Мульменко — и справилась на отлично. С её текстом образ Борисова стал ещё более настоящим и родным.

Кадр из фильма «Купе номер 6» kinopoisk.ru

Юра Борисов — актёр, который мастерски воплощает в кино роли «простых русских мужиков». Он уже доказал это в своих предыдущих фильмах «Капитан Волконогов бежал», «Бык» и прочих. В «Купе номер 6» в самых первых «пьяных» кадрах может показаться, что актёр слегка перестарался, сделав Лёху слишком карикатурным. Кажется, Борисов вот-вот перейдёт тонкую грань достоверности. Однако уже к середине фильма пыль уляжется и станет понятно: Лёха настоящий, искренний и очаровательный. Несмотря на грубость и панибратство, в его глазах есть какая-то детская, влюбляющая в себя наивность.

Герои отправляются в путешествие чужими друг для друга людьми и сопротивляются сближению. Со временем между ними появляется химия, которая местами проваливается в культурную пропасть. Лёха и Лора — полярно разные, и на этом контрасте строится весь сюжет. Однако чем больше они узнают друг друга, находясь в закрытом пространстве, тем лучше понимают, что в своей детской наивности сильно похожи. На своём «Титанике», как сказал в фильме Лёха, они стали Джеком и Розой.

Кадр из фильма «Купе номер 6» kinopoisk.ru

Отчасти «Купе номер 6» показывает совсем безнадёжное одиночество, подсвеченное снежными природными пейзажами и сыростью российских поездов. С другой стороны — это фильм о тёплой привязанности двух людей из разных миров, встреча которых, казалось бы, не должна была произойти вовсе. Но если обязательно нужно обозначить глубокий смысл в «Купе номер 6», пусть он будет не в любви или одиночестве, а в отзывчивости, благодаря которой один человек искренне поддерживает другого, не надеясь при этом на личную выгоду.

Но главная фишка «Купе номер 6» — в звуках. Не в музыке, а во всех случайных, успокаивающих шорохах. Звуки перелистывания страниц, натягивания свитера, скрипа половиц в старой столичной квартире — этими мелочами Куосманен создал на экране особую атмосферу. Фильм чётко держит баланс сюжета и хронометража, поэтому в финале зритель не чувствует усталости, а хочет продолжения. Возможно, когда-то оно и будет.