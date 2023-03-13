«Сенсации не произошло»: кинокритик оценил итоги «Оскара» Кинокритик Шнейдеров назвал итоги премии «Оскар-2023» ожидаемыми

Фото: Blaine Ohigashi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брендан Фрейзер

Итоги 95-й премии «Оскар» были ожидаемыми, заявил СМИ кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, победа Брендана Фрейзера была предсказуема, поскольку на Венецианском фестивале зал шесть минут аплодировал ему стоя. Победа фильма «Все, везде и сразу» также не стала сенсацией, отметил эксперт.

Оскар был скучный и предсказуемый <...> Было понятно, что статуэтку получит Брендан Фрейзер, так он и получил. Понятно, что «Все, везде и сразу» получит главный «Оскар», так и вышло. Никакой сенсации не произошло, — объяснил Шнейдеров.

Кинокритик назвал «Все, везде и сразу» коммерческой «развлекухой» и подчеркнул, что европейские академики дали более высокую оценку другой киноленте — «На Западном фронте без перемен». Эксперт добавил, что ему самому также больше понравился этот фильм.

Ранее в США завершилась 95-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар», она прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Картина «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стала обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Также они получили награду за лучшую режиссуру. Брендан Фрейзер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль за участие в фильме «Кит». Помимо того, фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».