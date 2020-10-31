Семья Шона Коннери простится с актёром в узком кругу

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Церемония прощания с британским актёром Шоном Коннери пройдёт в узком кругу.

Будет проведена церемония в узком кругу, после чего, когда закончится ситуация с распространением коронавируса, пройдет мероприятие в память [об актере], что пока не спланировано, — цитирует Press Association члена семьи актёра.

90-летний Коннери умер в субботу в возрасте 90 лет во сне. Семья не называет причину смерти, известно, что последнее время артист был нездоров.

За время своей карьеры актёр сыграл более чем в 70 фильмах, в том числе воплотил на экране образ британского шпиона Джеймса Бонда. Последний раз на экране Коннери появился в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов».

Как писал NEWS.ru, Никита Михалков назвал британского актёра «благородно аристократично демократичным». Вместе с ним режиссёр снимался с фильме «Красная палатка».