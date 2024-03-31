Съемки спин-оффа «Пацанов» отложили из-за гибели одного из главных актеров Съемки продолжения «Поколения «Ви» отложили из-за гибели Чэнса Пердомо

Фото: Чэнс Пердомо

Съемки второго сезона сериала «Поколение «Ви», являющегося спин-оффом «Пацанов», отложили в связи с гибелью 27-летнего актера Чэнса Пердомо, сообщается на сайте киноплатформы IMDb. В первом сезоне Пердомо принадлежала одна из главных ролей — Андре Андерсона. Первая серия этого сериала вышла 29 сентября 2023 года.

С болью в сердце сообщаем вам о преждевременной кончине Чэнса Пердомо, — приводит IMDb слова представителя актера.

Актер погиб в мотоаварии 30 марта. Пердомо был единственным участником ДТП, других подробностей трагедии не приводится.

Возобновление съемочного процесса должно было пройти 8 апреля в Торонто, где съемочная группа вместе с актерами приступили бы к ознакомлению со сценарием. Создатели «Поколения «Ви» в настоящий момент решают, убирать ли персонажа Пердомо из картины или же найти актеру замену.

В начале февраля сообщалось о смерти актера из фильма «Рокки» и бывшего полузащитника национальной футбольной лиги американского футбола Карла Уэзерса, он умер в возрасте 76 лет. Причина смерти не раскрывалась. По словам семьи актера, он «ушел во сне». За свою кинокарьеру он сыграл в 76 картинах, дважды выступил в качестве продюсера и написал один сценарий.