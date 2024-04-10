Съемки спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу сорвались Screen Rant: спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу не будут снимать

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Кит Харингтон

Запланированное продолжение сериала «Игра престолов» от HBO, центральным персонажем которого хотели сделать Джона Сноу, решили не снимать, сообщает новостной портал Screen Rant. Там отметили, что это связанно с неактуальностью темы.

Спин-офф «Игры престолов» с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO, — сказано в сообщении.

В интервью порталу актер Кит Харингтон, исполняющий роль Сноу, объяснил, что команде не удалось придумать «подходящую историю». Не нашлось ни одной идеи, которая бы всех достаточно взволновала, добавил он.

Ранее стало известно, что актер Лиам Хемсворт, известный по таким фильмам, как «Голодные игры» и «Последняя песня», сыграет в четвертом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix. Он исполнит роль охотника на монстров Геральта из Ривии, заменив Генри Кавилла. Перед съемками Хемсворт уделил особое внимание своей физической подготовке и начал заниматься в тренажерном зале. В соцсетях он продемонстрировал свои мышцы, что вызвало восторг у поклонниц: девушки в комментариях заверили, что верят в успех актера.

До этого выяснилось, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей. Над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%.