Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

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Американский режиссёр Сэм Рэйми подтвердил, что займёт режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж». Он заменил на этом посту Скотта Дерриксона, который ушёл из проекта по причине творческих разногласий.

Для Рэйми это не первый случай сотрудничества со студией — он известен как постановщик трилогии «Человек-паук».

Он поговорил с изданием ComingSoon и напомнил сцене из «Человека-пауке 2», в которой Джей Джона Джеймсон пытается придумать прозвище для Доктора Осьминога, и его коллега предлагает назвать злодея «Доктором Стрэнджем». После этого он обмолвился и заявил, что не мог тогда и подумать, что ему выдастся возможность работать над сиквелом о персонаже с таким именем.

В детстве мне нравился Доктор Стрэндж, но для меня он всегда шёл позади Человека-паука и Бэтмена. Наверное, он был на пятом месте в моём списке лучших героев комиксов, —сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, компания Marvel Studios приступит к съёмкам фильма в июне. Продюсеры решили не менять планы, несмотря на пандемию коронавируса.