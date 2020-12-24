«Секс в большом городе» может вернуться на экраны

https://static.news.ru/photo/1d7387a8-4580-11eb-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: FSN-A/www.filmstills.net

Слухи о возвращении культового сериала «Секс в большом городе» снова ходят в Голливуде. По данным инсайдера, новая история подруг из Нью-Йорка выйдет на HBO Max.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям писательницы Кэрри, светской дамы Шарлотты и юриста Миранды. Ким Кэтролл, которая в оригинальном сериале исполнила роль бизнесвумен Саманты, участия в съёмках принимать не будет, сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник в отрасли.

В 2019 году Паркер упоминала, что ей было бы интересно поработать ещё над несколькими эпизодами «Секса», так как последняя серия шестого сезона сериала вышла в 2004 году и с тех пор мир сильно изменился. Актриса уверена, что её героиня могла бы поделиться своими мыслями о соцсетях, движении MeToo и прочих приметах нового времени.

Представители HBO Max пока официально не анонсируют возвращение сериала.

Как писал NEWS.ru, одна из главных исполнительниц ролей культового сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон пожаловалась на отсутствие в нём расового разнообразия. По её мнению, он устарел.