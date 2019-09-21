https://static.news.ru/photo/5c99db00-dd33-11e9-90cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Один из создателей сериала «Друзья» Марта Кауффман объяснила, почему перезапуска проекта не будет.

По её словам, лента рассказывала о периоде времени, который уже прошёл. Сериал передаёт дух той эпохи.

Реюнион может только разочаровать, — передаёт The Rooling Stone её слова.

Она отметила, что в наши дни люди продолжают смотреть «Друзей», первая серия которых вышла в сентябре 1994 года.

Ранее News.ru писал о том, что исследование «Яндекса» выявило самые популярные у интернет-пользователей моменты из сериала «Друзья».