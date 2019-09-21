Один из создателей сериала «Друзья» Марта Кауффман объяснила, почему перезапуска проекта не будет.
По её словам, лента рассказывала о периоде времени, который уже прошёл. Сериал передаёт дух той эпохи.
Реюнион может только разочаровать, — передаёт
The Rooling Stoneеё слова.
Она отметила, что в наши дни люди продолжают смотреть «Друзей», первая серия которых вышла в сентябре 1994 года.
Ранее News.ru писал о том, что исследование «Яндекса» выявило самые популярные у интернет-пользователей моменты из сериала «Друзья».