Сценаристом новых «Людей Икс» может стать автор «Голодных игр» Marvel выбрала Майкла Лессли сценаристом для «Людей Икс»

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Американская студия Marvel ведет с Майклом Лессли переговоры о написании сценария к фильму «Люди Икс», пишет Deadline. Он известен такими работами, как «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Макбет».

После успеха мультсериала «Люди Икс '97», Marvel Studios в настоящее время наращивает темпы работы над собственным фильмом «Люди Икс» со сценаристом «Голодных игр: Баллада о певчих птицах и змеях» Майклом Лессли, ведущим переговоры о написании сценария, — сказано в материале.

Продюсером «Людей Икс» выступит глава Marvel Кевин Файги. Режиссер, актерский состав и дата выхода супергеройской ленты пока не объявлены.

Ранее председатель совета директоров Sony Motion Pictures Group Том Ротман рассказал, что третья часть франшизы о Веноме станет последней в серии. По его словам, фильм порадует фанатов проекта. Премьера третьей части запланирована на 25 октября 2024 года. Лента выйдет в прокат с заголовком «Веном: Последний танец» (Venom: The Last Dance).

До этого актер дубляжа Петр Гланц заявил, что главные герои предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» Marvel устроят «веселый броманс». По его словам, это будет картина про дружбу двух героев против их воли.