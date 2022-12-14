Сценариста «Аритмии» Мещанинову госпитализировали со съемочной площадки

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Наталья Мещанинова (вторая слева)

Сценарист «Аритмии» и сериала «Школа» Наталья Мещанинова госпитализирована в больницу со съемочной площадки «Мосфильма». Причиной стало неудачное падение, сообщает РЕН ТВ.

У сценариста диагностирован перелом бедра. Наталья Мещанинова — известный российский кинорежиссер и сценарист. Сред и ее известных работ — сериал «Школа», фильмы «Комбинат „Надежда“», «Аритмия», «Сердце мира».

Между тем пресс-служба телеканала «Русский бестселлер» назвала самый популярный российский сериал за последние 20 лет. Им стал многосерийный фильм «Ликвидация» Сергея Урсуляка. Доля просмотров «Ликвидации» по России в день премьеры составила рекордные 42,8%. При этом рейтинг сериала составил 13,8%. Второе место занял «Метод» Юрия Быкова, а третье — «Оттепель» Валерия Тодоровского.

Ранее актер и режиссер Борис Галкин выразил мнение, что российский кинематограф ждет расцвет, так как тяжелые события всегда плодотворно отражались на отечественной культуре. По его словам, события, которые сейчас происходят на Украине и в России, это то, на что откликнутся по-настоящему творческие люди и создадут новую культуру.