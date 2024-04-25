Сценарист «Слова пацана» назвал причины популярности сериала у молодежи Сценарист Золотарев: «Слово пацана» дошло до молодежи в виде мемов

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана» стал популярен у молодежи из-за мемом в социальных сетях, рассказал в беседе с НСН сценарист сериала Андрей Золотарев. По его словам, большая часть молодежной аудитории знакома с сериалом только по фрагментам из интернета.

Законы, по которым развивается интерес молодежной аудитории, очень сложные. Это самая сложная аудитория, самая враждебно настроенная. Все это докатилось до них сначала в виде мемов, картинок в социальных сетях. То, что 96% школьников с этим знакомы, не значит, что они это смотрели. Большинство все-таки видели по фрагментам, — объяснил сценарист.

Золотарев отметил, что популярность сериала у молодежи зависит от множества факторов, однако никто никогда не знает, как заинтересовать своим проектом именно эту аудиторию. Сценарист добавил, что с учетом сложной темы фильм снят очень аккуратно, и это заслуга режиссера Жоры Крыжовникова.

Ранее киножурналист Марина Коблева рассказала, что феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в том, он дал возможность людям высказаться о боли, которую они пережили в 90-е. По ее словам, режиссер Жора Крыжовников нащупал уязвимую точку в общественном и личном прошлом у каждого, кто пережил те годы в более-менее осознанном возрасте.