Сценарист «Индианы Джонса» покинул проект

https://static.news.ru/photo/aebaa74a-af13-11ea-beb1-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Кепп Фото: filmstills.net/Global Look Press

Американский сценарист и режиссёр Дэвид Кепп ушёл из команды создателей пятой части фильма «Индиана Джонс». Он сделал это, чтобы предоставить свободу действий Джеймсу Мэнголду, пришедшему на замену режиссёру.

Отмечается, что Кепп покинул проект ещё в феврале вместе со Стивеном Спилбергом, который должен был выступить постановщиком картины. Сценарист, однако, решил сообщить об этом только сейчас, передаёт Collider. В итоге кинематографисты решили, что Мэнголду будет лучше самому руководить процессом.

Когда он присоединился к фильму, то заслужил шанс выстрелить. Я создал несколько версий со Стивеном, и когда тот ушёл, мне показалось, будто настало время позволить Джиму взять на себя работу и написать её самостоятельно или же со своим человеком, — сказал Кепп.

Также Спилберг решил предоставить своё место другому человеку, чтобы тот подошёл к фильму со своим видением.

О том, что Джеймс Мэнголд, известный как постановщик «Логана» и «Поезда на Юму», снимет новую часть «Индианы Джонса», рассказал продюсер Фрэнк Маршалл, писал NEWS.ru.