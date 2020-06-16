Сценарист «12 лет рабства» раскритиковал Тарантино за слово «ниггер»

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Американский сценарист Джон Ридли, известный по фильму «12 лет рабства», выступил с критикой в адрес режиссёра Квентина Тарантино за чрезмерное использование слова «ниггер» в своих картинах. Он назвал использование «слова на букву „н“ болезненным и приводящим в бешенство».

В лентах «Омерзительная восьмёрка» и «Джанго Освобождённый», рассказывающих о диком Диком Западе, белые персонажи очень часто используют расистский эпитет, когда говорят о чернокожих. Ридли заявил в интервью PA Media, что Тарантино не всегда использует его в уместном контексте и наслаждается им, передаёт Yahoo News.

Это огорчает и приводит в ярость одновременно. Я не хочу сказать, что ему вообще никогда нельзя использовать это слово. Но, наверное, стоит обсуждать, когда это нужно, а когда — нет, — заявил артист.

Ранее актёры фильма «Джанго освобождённый» Джейми Фокс и Сэмюэл Л. Джексон оправдали режиссёра Квентина Тарантино за упоминание слова «ниггер» в своих фильмах. Джексон удивился тому, что люди возмущаются, что подобные слова есть в фильмах Тарантино, но когда те же выражения появляются, например, в ленте «12 лет рабства», это ни у кого не вызывает вопросов. Фокс, в свою очередь, отметил, что полностью понимает, почему в сценариях известного режиссёра используются расистские слова, писал NEWS.ru.