Рабочий вариант сценария фильма «Андрей Рублёв» с карандашными правками самого режиссёра — Андрея Тарковского — продали с аукциона в Москве за 2,6 млн рублей. По словам представителя аукционного дома, он в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тысяч рублей.
Кроме того, был также продан подписанный Тарковским сценарий к киноленте «Сталкер». Он ушёл с молотка за 1 млн 600 тысяч рублей, несмотря на то что изначально цена лота составляла 180 тысяч. Фильм был снят по мотивам одной из глав повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», передаёт
Ранее News.ru писал, что сын Тарковского покажет фильм об отце. Документальную ленту уже увидели посетители и участники Венецианского международного кинофестиваля, завершившегося в Италии. Работа над фильмом велась с 2003 года.
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