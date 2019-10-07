https://static.news.ru/photo/1260ec4e-e90f-11e9-a04b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарковский Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Рабочий вариант сценария фильма «Андрей Рублёв» с карандашными правками самого режиссёра — Андрея Тарковского — продали с аукциона в Москве за 2,6 млн рублей. По словам представителя аукционного дома, он в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тысяч рублей.

Кроме того, был также продан подписанный Тарковским сценарий к киноленте «Сталкер». Он ушёл с молотка за 1 млн 600 тысяч рублей, несмотря на то что изначально цена лота составляла 180 тысяч. Фильм был снят по мотивам одной из глав повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что сын Тарковского покажет фильм об отце. Документальную ленту уже увидели посетители и участники Венецианского международного кинофестиваля, завершившегося в Италии. Работа над фильмом велась с 2003 года.