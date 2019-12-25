https://static.news.ru/photo/1ff17cc8-271e-11ea-8e12-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма ««Ирландец»» Фото: Robert Simonds Company

В Сети появились сценарии фильмов, которые участвуют в сезоне кинопремий в 2020 году.

Список текстов некоторых кинолент со ссылками на документы опубликовал DTF.

Ежегодно перед началом периода проведения конкурсных программ и церемоний вручения наград авторы рассылают транскрипты своих картин на рассмотрение жюри. Нередко тексты оказываются в свободном доступе.

В список фильмов попали, например, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Достать ножи» Райана Джонсона.

Отмечается, что в некоторых сценариях встречаются расхождения с тем, как реплики персонажей звучат в финальных версиях картин, или с тем, как были поставлены сцены. В том числе разнятся намёки на смысл эпизодов, которые могли вызвать вопросы при просмотре, например, финал «Джокера».

Как писал NEWS.ru, стали известны номинанты премии кино и телевидения «Золотой глобус». В категорию «Лучший драматический фильм» попали «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.