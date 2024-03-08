Кассовые сборы «Бременских музыкантов» перевалили за 3 млрд рублей ЕАИС: «Бременские музыканты» собрали в прокате более 3 млрд рублей

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 3 млрд рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. При этом самые большие кассовые сборы (1,9 млрд рублей) зафиксированы во время первого уик-энда. В день премьеры фильм заработал 211 млн рублей, а во второй уик-энд 300 млн рублей.

Музыкальный фильм-сказку снял режиссер Алексей Нужный. В основу кинокартины лег одноименный советский мультфильм и его продолжение. Главную роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский. Группу бродячих музыкантов сыграли Ирина Горбачева, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и Дмитрий Дюжев. Музыку и песни к фильму написал Максим Фадеев совместно с Геннадием Гладковым.

Основным конкурентом «Бременских музыкантов» по кассовым сборам является фильм «Холоп-2». Кинокартина также пересекла отметку в 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что спортивная мелодрама «Лед-3» возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные. Фильм режиссера Юрия Хмельницкого собрал 526,7 млн рублей в России и СНГ. Сюжет кинокартины повествует о девочке Наде, которая стала фигуристкой и начала свой путь к «Кубку льда».