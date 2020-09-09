Саша Барон Коэн может представить «Бората-2» уже в ноябре

https://static.news.ru/photo/7f76c57e-f269-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Продолжение «Бората» могут показать в кинотеатрах уже в ноябре. По некоторым данным, Саша Барон Коэн снял фильм тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам.

Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком. Однако казахстанский журналист не может побороть страсть к интервьюированию, поэтому продолжает работать. Согласно отчёту издания Collider, в ленте «Коэн играет Бората, играющего Коэна».

Выпустить фильм планируется к началу президентских выборов в США, которые должны пройти 3 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что в августе Сашу Барона Коэна заметили на съёмках в образе одного из его самых известных персонажей, казахстанского журналиста Бората Сагдиева. Последний раз он появлялся на экранах в этом образе в фильме «Борат» 2006 года.