Саша Барон Коэн может представить «Бората-2» уже в ноябре

Продолжение «Бората» могут показать в кинотеатрах уже в ноябре. По некоторым данным, Саша Барон Коэн снял фильм тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам.
Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком. Однако казахстанский журналист не может побороть страсть к интервьюированию, поэтому продолжает работать. Согласно
Выпустить фильм планируется к началу президентских выборов в США, которые должны пройти 3 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что в августе Сашу Барона Коэна заметили на съёмках в образе одного из его самых известных персонажей, казахстанского журналиста Бората Сагдиева. Последний раз он появлялся на экранах в этом образе в фильме «Борат» 2006 года.
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