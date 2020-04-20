Сарик Андреасян снимет «Евгения Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»

https://static.news.ru/photo/ce962a60-8288-11ea-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sarik_andreasyan

Режиссёр Сарик Андреасян готовится экранизировать произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». В настоящее время прорабатывается сценарий будущей ленты.

Режиссёр отметил, что в романе в стихах практически нет диалогов, поэтому текст приходится интерпретировать и пока непонятно, как к этому отнесутся зрители. Визуальное решение грядущей экранизации будет напоминать «Великого Гэтсби», снятого Базом Лурманом, сообщает FilmPro.

Сейчас мы пытаемся найти баланс, чтобы фильм был и образовательным, то есть соответствовал тому, что мы читали в школе, и чтобы не оскорбить тех, кто любит это великое произведение, — рассказал Андреасян.

Финансирование на проект предполагается начать искать примерно через год.

Как писал NEWS.ru ранее, Российский режиссёр Сарик Андреасян рассказал, какой фильм своего авторства считает неудачным. Андреасян заявил, что согласен с мнением критикующих ленту для детей «Тот ещё Карлсон».