Сарик Андреасян оценил идею показывать пиратский контент в кинотеатрах Режиссер Андреасян раскритиковал идею показывать пиратский контент в кинотеатрах

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Сарик Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян раскритиковал идею показывать в кинотеатрах пиратский контент — голливудские фильмы, которые не были официально выпущены в России. По его словам, большой ошибкой было поддерживать исключительно Голливуд, а российское кино брать «по остаточному принципу», ведь именно поэтому сейчас кинотеатры переживают тяжелые времена, пишет Газета.Ru.

Андреасян отметил, что многие российские кинопроизводители были разочарованны этим бизнесом, так как не получали ни сеансов, ни рекламы от кинотеатров, а просто отдавали 50% стоимости билета.

Показывать пиратский контент нельзя, даже если нет последствий. Я за честный рынок. Мы все уже взрослые, и быть авантюристами ни кинотеатрам, ни производителям лично я не рекомендую, — подчеркнул режиссер.

В ряде российских кинотеатров ранее прошли показы голливудских фильмов в пиратской озвучке от студии Jaskier. В частности, речь идет о фильмах «Мир юрского периода: Господство» и «Элвис», которые вышли после 24 февраля. В самой студии заявили, что кинотеатры не уведомляли ее об использовании фирменной озвучки, а на сообщения они не отвечают.

Канадская компания IMAX в свою очередь запретила показывать на своем оборудовании в России отечественные фильмы. Оборудование технически принадлежит владельцам киносетей, однако использовать его можно только с разрешения компании.