Самый популярный сериал в России сняла студия Зеленского

Самым популярным телесериалом в России стали «Сваты». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Mediascope, речь о седьмом сезоне, который вышел на телеканале «Россия 1». Проект принадлежит украинской студии «Квартал 95», которую в 2002 году создал Владимир Зеленский с партнёрами. Сериал выходит на экраны с 2006 года.

Шестой сезон был выпущен в 2013 году, а седьмой авторы идеи решили запустить в 2020-м, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В итоге съёмки были завершены только 20 июля 2021 года. Они проходили в Грузии.

Сюжет по-прежнему строится вокруг четырёх стариков — бабушек и дедушек выросшей внучки. Семью Будько сыграли Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко, Ковалёвы-Берковичи — Людмила Артемьева и Александр Феклистов.

В топ-3 по версии Mediascope также попали сериалы «Угрюм-река» (Первый канал) и «Склифосовский 8» («Россия 1»).

Телевизионный критик Александр Горбунов оценил в беседе с NEWS.ru сериал «Сваты. Седьмой сезон», вышедший на канале «Россия 1», и объяснил, почему часть зрителей осталась недовольна увиденным. По мнению эксперта, причина разочарования — в неоправданных ожиданиях аудитории, «рваном» монтаже и крупных планах актёров, которые «за семь лет явно не помолодели».