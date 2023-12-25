Самый известный в мире кинорежиссер из Туркмении умер в Москве SHOT: советский кинорежиссер Язгельды Сеидов умер на 92-м году жизни в Москве

Фото: Коньков Александр, Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Язгельды Сеидов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве умер самый известный в мире кинорежиссер из Туркмении Язгельды Сеидов, имевший шесть международных наград. По данным канала, тело 91-летнего режиссера обнаружили 24 декабря в его квартире на площади Рогожской заставы.

SHOT пишет, что предварительной причиной смерти Сеидова названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точную причину установят по результатам вскрытия.

По информации канала, на место выезжали медики и полицейские. SHOT сообщает, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В качестве режиссера Сеидов успел поработать над 38 картинами, а также приложил руку еще к 11 фильмам как сценарист. Его драма «Мужское воспитание», вышедшая в 1982 году, помимо всесоюзных наград, была отмечена призами на кинофестивалях в Германии, Италии, Франции, Эквадоре и дважды в Португалии.

Язгельды Сеидов родился 10 июня 1932 года в ауле Ата Серахского района Туркменской ССР. После школы в 1951 году поступил на геологический факультет Сельскохозяйственного института ТССР, одновременно с этим учился в музыкальном училище и был солистом театра. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

17 декабря стало известно о смерти советского, грузинского и французского кинорежиссера Отара Иоселиани, скончавшегося в возрасте 89 лет. Наиболее известными его работами стали такие фильмы, как «Листопад» и «Охота на бабочек».