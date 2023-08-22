Самые яркие роли Игоря Ясуловича: каким мы запомним актера

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Игорь Ясулович

22 августа россияне прощаются с народным артистом России, театральным педагогом и мастером дубляжа Игорем Ясуловичем.

Он дополнял плеяду таких скромных, неярких, как-то излишне интеллигентных актеров, среди которых можно назвать Николая Гринько, Геннадия Юхтина, Анатолия Адоскина. Такие никогда не затмевают партнеров, не рвутся на передний план. Но именно они создают полифонию, гармонию эпизода, и трудно представить, как можно без них обойтись в этой конкретной сцене.

Игорь Ясулович не коллекционировал главные роли в кино. Зато был одним из лучших «эпизодников», если угодно — королём эпизода, в советском, затем в российском кино. Все экранные интеллигенты были его. Пожалуй, из запоминающихся образов только хамоватый фарцовщик из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» был не из этой обоймы: «Она что, с Урала?... Карден! У нас в Союзе две-три единицы таких. И то — у жён дипломатов неприсоединившихся стран!»

Однако эпизод получился настолько ярким, что никто не посмеет упрекнуть актера в том, что он зашёл «не на своё поле».

Лично я открыл для себя Игоря Ясуловича в трехсерийной картине «Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташкова. В фильме блистали Вадим Бероев, Анастасия Вознесенская, Виктор Павлов и целое созвездие великолепных актёров. Немец-шофер Аппель (Ясулович) сознательно помогает Вихрю в ограблении ресторана. Он должен привезти «наших налётчиков», подождать, когда они закончат, и отвезти. Но в критический момент автомобиль не заводится. Подчеркнуто спокойный разведчик (Бероев) и страшно волнующийся Аппель-Ясулович. Он не говорит, но его ужас так и перетекает с экрана и заставляет трястись от страха вместе с ним. Как он это сделал? Невообразимо!

Игорь Ясулович окончил ВГИК в 1962 году. Его педагогом был Михаил Ромм. За год до окончания вуза впервые мелькнул на экране в культовом фильме своего учителя «Девять дней одного года» (роль учёного-физика Фёдорова). Затем за 60 с лишним лет своей карьеры в кино он сыграет более 320 ролей (один из самых снимаемых актёров), озвучит персонажей более 150 картин.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание»

У Игоря Ясуловича был неповторимый тембр: очень ярко и индивидуально окрашенный. Часто именно по голосу люди узнавали его в метро, в магазине, в такси. При этом богатая гамма интонаций позволяла актёру браться за озвучивание совершенно разных персонажей: Вальтер («Вариант „Омега“»), Арамис («Д’Артаньян и три мушкетера»), Сальери («Амадей»), Франсуа Пиньон («Беглецы»).

На рубеже 1950–1960 годов во ВГИКе — повальное увлечение пантомимой. Кумиром был Леонид Енгибаров. По его стопам шёл набирающий популярность мим Борис Амарантов. Игорь Ясулович был удивительно пластичен. И здесь ему удавалось то, что другим не дано природой. Если бы он решил выбрать пантомиму, он без сомнения добился бы большого успеха. Но ему было этого недостаточно. Между тем спустя годы Майя Плисецкая пригласит Игоря Ясуловича участвовать в постановке балета Родиона Щедрина «Чайка» в качестве ассистента по пластике.

И всё же кино было его главной стихией. Он озвучивал наших и зарубежных актёров, многочисленных героев мультфильмов, снимался в «Фитиле», а его маленькие роли в большом кино снова и снова вызывали восхищение зрителей.

Виктор Николаевич — владелец собаки («Бриллиантовая рука»): «А где же ему гулять?»

Инженер Щукин, муж Эллочки-людоедки («12 стульев»): «Положение было ужасно! В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый человек с высшим образованием, абсолютно голый...» (Пересмотрите эпизод с момента выхода голого инженера на лестничную площадку — это же настоящая пантомима!)

Электрон Иванович («Гостья из будущего»): «Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов».

Секретарь герцога («Тот самый Мюнхгаузен»): «Война-а-а-а!!!»

Игорь Ясулович прожил замечательную жизнь, наполненную вдохновением и творчеством, начиная с первого театрального кружка в Таллине и закачивая сценой московского ТЮЗа. Он снимался в кино, дублировал, преподавал в мастерской в ГИТИСе, вёл свою актёрскую мастерскую во ВГИКе.

Он 60 лет прожил душа в душу с женой Натальей Егоровой.

Актёра не стало, но три фильма с его участием ещё в производстве. Звезда умирает, а свет её еще долго согревает наши сердца.