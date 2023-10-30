Из «депрессивного» Омска в Калифорнию: в чем призналась порноактриса Эльфи Самая популярная порноактриса 2022 года Ева Эльфи отказывается от гражданства РФ

Фото: t.me/evaelfie_life

Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова)

Самая популярная порноактриса 2022 года Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) в интервью журналисту Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) поделилась воспоминаниями о своем родном городе Омске и рассказала, почему она отказывается от гражданства России. Что об этом известно, почему она считает Омск депрессивным, а людей в нем — озлобленными?

Почему Эльфи отказывается от гражданства РФ

Порноактриса сообщила, что намерена сменить гражданство и получить паспорт США (сейчас девушка проживает в Калифорнии). Она отметила, что уже получила грин-карту.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта», — заявила она.

Девушка пояснила, что подавала заявку по «визе талантов» со своей основной профессией. Эльфи считает, что одобрение грин-карты может служить подтверждением того, что профессия порноактрисы в США считается «нормальной».

«Для меня это еще один фактор, что моя профессия нормальная, что я тоже актриса, что у меня есть награды, что я работала и что у меня есть всемирное подтверждение, что я популярна, известна и за это мне могут дать паспорт», — уточнила Эльфи.

Почему Эльфи считает Омск депрессивным городом

По словам порноактрисы, Омск является «депрессивным» городом, в котором почти всегда холодно.

«Холодно, зима. Помню постоянно, как там много сугробов и снега. Очень холодно — −35. Стоишь на остановке и долго ждешь автобус. Омск, вообще, такой более депрессивный город», — призналась она.

Фото: t.me/evaelfie_life Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова)

Эльфи рассказала, что люди хотят покинуть Омск и перебраться в город покрупнее, но у них это не получается сделать.

«Есть очень популярная шутка: „Не пытайся покинуть Омск“. Так даже бар назвали в Омске, потому что люди действительно почему-то не могут покинуть Омск. И есть мало людей, которые смогли это сделать. Почему-то не получается выбраться оттуда у людей. И хотя они очень хотят, но все равно возвращаются. Пытаются поехать в Москву, в Питер — пожить, поработать. Там им становится тяжело, они возвращаются в Омск. И таких историй очень много», — поделилась Романова.

Какие проблемы у Омска, по мнению порноактрисы

Как заявила девушка, омичи часто жалуются на плохие дороги. По этой причине жители города не хотят покупать машины, поскольку транспортные средства получают повреждения, утверждает девушка.

По ее словам, омичи «озлобленные» из-за низких зарплат.

«Когда я лечу рейсом Москва — Омск, всегда люди почему-то злые. Я не знаю почему. Вот я лечу, например, в другие города — нет такого. А в Омске люди какие-то озлобленные, потому что зарплаты маленькие. У меня мама работала, у нее зарплата была 15 тысяч рублей. Как жить на эти деньги? Люди там действительно злые, потому что им приходится выживать, а не жить», — считает Романова.

Чем прославилась Ева Эльфи

К началу ноября 2020 года Романова заняла четвертое место в рейтинге Pornhub, став одной из самых популярных актрис на данном портале. В 2022 году она возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на Pornhub. На тот момент на профиль Евы Эльфи были подписаны 1,9 млн человек, а ее видеоролики в сумме имели около 1 млрд просмотров.

Фото: t.me/evaelfie_life Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова)

Свою первую награду Ельфи получила в конце октября 2020 года — XBIZ Europa Award в категории «Артистка года — видеоклипы». В конце января 2021 года Романова выиграла вторую награду в области порноиндустрии — AVN Awards в основной категории «Лучшая новая иностранная старлетка». В январе 2022 года по результатам голосования получила премию AVN Awards в категории «Любимая звезда инди-клипов». В январе 2023 года выиграла премию XBIZ Award в категории «Артист года — видеоклипы».

В 2021 году Романова представила футбольную форму итальянского клуба «Венеция», пробившегося в серию А впервые за 19 лет.

В 2023 году внесена в базу украинского сайта «Миротворец» как лицо с «враждебным по отношению к Украине» поведением. Причиной стали эротические съемки Эльфи в Крыму в 2018 году.

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