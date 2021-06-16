Сальма Хайек раскрыла, как училась «пугающе материться» для роли

Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Поклонники фильма «Дьявол носит Prada» долгое время продвигали неожиданную теорию — главным злодеем является не начальница главной героини в исполнении Мерил Стрип, а её молодой человек Нейт, сыгранный Эдрианом Гренье. Фанаты нашли странным, что в трудным момент он не смог поддержать возлюбленную, передаёт издание Entertainment Weekly.

Кроме того, мужчина ушёл от Энди (Энн Хэтэуэй), когда её карьера начала набирать обороты. Гренье признаётся, что подобная версия его удивила. В то время я был таким же незрелым, как...