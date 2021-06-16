Сальма Хайек раскрыла, как училась «пугающе материться» для роли

https://static.news.ru/photo/f51c19d4-cf39-11eb-af8a-96000091f725_660.jpgСальма ХайекФото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек раскрыла в эфире шоу Джимми Фэллона, как училась «пугающе материться» для роли в «Телохранителе жены киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном. Последний знамениты изысканными оскорблениями своих персонажей. Выпуск программы доступен на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Это весело, но сначала было пугающим. Я была похожа на Роберта Де Ниро в фильме «Таксист» перед зеркалом, практикующего [оскорбления], потому что мне приходилось говорить это много раз, и это было довольно пугающе, — призналась Хайек.
Звезда отметила, что иногда использует «экранные» ругательства за пределами съёмочной площадки, но осторожно. Когда её дочь Валентина слышит, что мать произносит какое-то странное слово, Сальма тут же заявляет, что это не она, а её персонаж. Напарник Сальмы по ленты — Сэмюэль Л. Джексон — до этого объяснил, что нецензурная брань помогла ему избавиться от заикания в детстве.
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