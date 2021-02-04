Сальма Хайек рассказала, чем «Вечные» отличаются от других фильмов Marvel

https://static.news.ru/photo/6d916e78-6766-11eb-942b-96000091f725_660.jpg Фото: womanlynews.com

Натурные съёмки отличают новый фильм «Вечные» от других картин Marvel. Об этом рассказала исполнительница одной из ролей Сальма Хайек.

В интервью Рэйчел Смит из ЕТ Хайек призналась , что с нетерпением ждёт выхода фильма, чья премьера неоднократно откладывалась в связи с пандемией коронавируса. При этом актриса уверяет, что ожидание того стоит.

У этого фильма есть своя ДНК во вселенной Marvel. Это будет нечто другое. Вместе с Хлоей большую часть сцен мы снимали в реальных местах, а не в студии. Что необычно для Marvel, — призналась Хайек.

Также актриса рассказала, что очень полюбила своего персонажа, актёрский состав и атмосферу картины.

Снятый на основе цикла комиксов фильм «Вечные» рассказывает о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Но ряд трагических событий заставили их выйти на свет.

Ранее NEWS.ru писал, что киностудия Marvel объявила о планах по перезапуску серии фильмов про «Фантастическую четвёрку».