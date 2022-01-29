Садальский назвал истинную причину одиночества Куравлёва

Станислав Садальский назвал актёрскую одарённость причиной одиночества Леонида Куравлёва, который последние годы жил в полном затворничестве. За талант, считал сам Куравлёв, всегда расплачиваешься одиночеством, привёл слова коллеги Садальский в Instagram.

В какой-то давней программе он однажды высказал мысль, что есть такая высшая степень актерской одарённости, за которую всегда расплачиваешься одиночеством. Не помню сейчас, кому он тогда адресовал эти слова, кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому, — написал Станислав Садальский.

Актёры снялись вместе в пяти картинах, всего же в фильмографии Куравлёва 250 картин, где все его герои очень разные, отмечает Садальский. Но именно их объединяет талант Куравлёва, без которого «наш кинематограф поблек бы». Садальский добавил, что Куравлёв был человеком непубличным, любовь зрителя считал высшей наградой в жизни актёра.

И он всегда был таким — нигде не светился, не мелькал, не «играл» лицом. Интервью давал крайне редко, в глянце вообще старался не появляться, — добавил Садальский.

Актёр говорил, что сыграл трёх воров — Жоржа Милославского, Шуру Балаганова и Копчёного в «Место встречи изменить нельзя». И он не понимал, почему эти персонажи настолько полюбились зрителю.

А я понимаю! Потому что его талант был очень добрый, каждого своего героя, даже отрицательного, он наделяет этим светом. Люди верят и тянутся к нему, — объяснил Садальский невероятную популярность персонажей Леонида Куравлёва.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Леонида Куравлёва стала остановка сердца. Артист умер в возрасте 85 лет в хосписе.