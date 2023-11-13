«С ненавистью»: Юрий Стоянов рассказал о своих занятиях спортом Юрий Стоянов признался в ненависти к занятиям в тренажерном зале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер театра и кино Юрий Стоянов является мастером спорта по фехтованию, но при этом не любит ходить в спортзал, сообщает Пятый канал. Как рассказал 66-летний Стоянов в интервью изданию, он поддерживает себя в хорошей физической форме «с ненавистью».

Поскольку я бывший спортсмен, слово «спорт» вызывает у меня, конечно же, ненависть. <...> Приходится педальки крутить на тренажере-эллипсоиде. Но это с ненавистью, — признался артист.

Стоянов с юмором добавил, что не является любителем посещать тренажерный зал, так как в детстве занимался фехтованием и даже стал мастером спорта. Актер рассказал, что предпочитает плавать в бассейне, который по возможности старается посещать раз в день. Во время плавания он любит включать фоном кино или музыку. При этом актер в шутку пожаловался, что ему надо послушать 10 песен, по 3,5–4 минуты каждая, чтобы поплавать минут 40, но такого количества записей у него нет, поэтому приходится слушать все время одни и те же.

Ранее актер признался, что освоил профессию столяра. По его словам, самостоятельное изготовление несложной мебели, которым он увлекся во время пандемии, превратилось в один из лучших вариантов отдыха.