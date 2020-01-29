https://static.news.ru/photo/2eb80cae-4249-11ea-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Светская львица Божена Рынска оставила отзыв о сериале «Содержанки-2», посоветовав зрителям не смотреть его. Журналистка упрекнула Богомолова, который выступает соавтором сценария, что он не видел жизни обычных людей и поэтому «нюх потерял».

Селебрити не понравились ни сюжет, ни диалоги, она заявила, что в обычной жизни люди так не разговаривают и не поступают.

Типа к герою приезжает друг и останавливается у него дома. Герой ждёт их с женой (Мороз) вечером на выставке. Друг и жена проводят весь день вместе, на выставку не едут, — описывает в Telegram-канале сюжет сериала Рынска.

Затем друг с женой танцуют некий «медляк под гнусавую песню», который должен стать танцем соблазнения. А потом приезжает разъярённый муж, который выражается как-то так в адрес друга: «Заткнись! Пусть она отвечает мне, что все это значит! Как ты могла?».

Ну и прочее в таком духе, — разочарованно добавляет Рынска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Дарья Мороз рассказала, как идут съёмки второго сезона сериала «Содержанки». Первый снимал муж Ксении Собчак Константин Богомолов, второй — Дарья Жук.