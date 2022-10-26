Русский «Интерстеллар»? Каким вышел фильм о пришельцах с Шагиным и Снигирь 27 октября в российском прокате стартует фантастический фильм Валерия Фокина «Петрополис» о землянах, инопланетянах и третьей мировой войне

Фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

Известный театральный режиссер и художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин спустя 20 лет вернулся в большое кино с двухчасовым фантастическим рассказом о людях и пришельцах. Литературной основой фильма послужила повесть его сына «Огонь». NEWS.ru рассказывает, каким получился «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь и повторит ли этот авторский фильм успех «Интерстеллара» и «Дюны».

Кинематографисты не первый раз используют пришельцев в качестве фона для глубинных разговоров о судьбах людей. Только одни для этого прибегают к последним достижениям художественного и компьютерного цехов, а другие всё же предпочитают оставить зрителей наедине с их фантазиями. Валерий Фокин пошел вторым путем. Его «Петрополис» — это киноверсия спектакля «Сегодня. 2016...», который несколько лет идет в Александринке. Причем изначально разговор о судьбе человечества и месте инопланетной расы задумал не Фокин-старший, а его на тот момент 16-летний сын.

Фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

Кирилл начал писать повесть «Огонь» в период сильного увлечения научной фантастикой, в особенности Артуром Кларком и Филипом Диком. Однажды юноше приснился сон, что он читает книгу про пришельцев и альтернативную историю. На планете организовано трансатлантическое правительство, главный герой находится в Японии, а инопланетяне не только существуют, но и постоянно контактируют с главами могущественных держав Земли. Кирилл показал повесть отцу, и тот сначала воплотил ее на сцене. А когда спектакль побывал на гастролях в Европе и Японии, Валерий Фокин убедился, как интересны темы всеобщего будущего для жителей разных стран.

Я понял, что все эти вопросы — куда нас ведут? а что мы сами? изменимся ли мы когда-то? — важны для людей в мире. Это подтолкнуло меня к созданию картины. Это и для России сейчас важно: мы должны вновь открываться и завоевывать себя за пределами страны. Никогда коридор культуры не закрывался, но важно сделать его шире, сгладить недоверие. Главная тема в фильме — доверие друг другу, — говорит режиссер.

Фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

Картина начинается с пробуждения главного героя Владимира Огнева (Антон Шагин). Избитый и помятый ученый обнаруживает себя в пустой бетонной комнате, где его пытается разговорить компьютерный голос. Кто он? Как попал в секретную правительственную программу по общению с пришельцами? Не жалеет ли, что мир в очередной раз находится на пороге третьей мировой войны? И на что он готов, чтобы ее предотвратить? Огнев, конечно, сначала упирается, но потом начинает долгий рассказ. Собственно, именно его глазами через воспоминания героя зритель и видит происходящую в мире картину.

Родители Владимира бежали из России в США во время первой чеченской войны. Герой окончил престижный американский вуз и занимался социальными исследованиями. Читал лекции про новые религии и научный прогресс, собирался жениться на возлюбленной Анне (Юлия Снигирь) и уехать преподавать в Вашингтон. Но планам не суждено сбыться. Некий японец по имени Озири (Джунсуке Киносита) предлагает Владимиру присоединиться к секретной группе при ООН и исследовать гипотетическое существование инопланетян. Однако очень быстро Огнев понимает, что пришельцы — это не теория. Больше того, люди уже не первое десятилетие выходят с ними на контакт. И именно они раз за разом предотвращают глобальные войны.

Фокин-старший говорит, что история зацепила его размышлениями о судьбе человечества, которое сегодня, по его мнению, дошло до последней нравственной черты. Через главного героя создатели картины задаются вопросами, как поведет себя человек, столкнувшись с сильной и диктующей определенные условия альтернативой жизни. Смогут ли люди отречься от имперских взглядов в пользу единого мира без политических границ? Доверятся ли они голосу из космоса, не зная о нем ничего?

В представлении Фокина пришельцы говорят с людьми только голосами в их же головах. Они появляются в виде снежинок и огоньков, пока избранная группа мировых лидеров засыпает в термомешках на бетонном полу. Владимир Огнев тоже становится участником контакта. Только никаких данных ему как ученому это не приносит.

В картине играют только три русскоговорящих актера: Антон Шагин, Юлия Снигирь и Владимир Кошевой. Остальные, включая исполнителей ролей представителей ООН, — иностранцы, среди которых американец Один Байрон, француженка Сесиль Плеже и японец Джунсуке Киносита.

Почти все основные события фильма разворачиваются не в России — только одна сцена снята в реальном Петербурге. Герои преимущественно перемещаются между Америкой и Японией. Валерий Фокин и задумывал снимать эти сцены на натуре, но помешала пандемия. Тогда пришлось отстроить несколько павильонов в помещении московского картинга в Филях. Работать над декорациями ему помогал известный театральный художник Алексей Трегубов, сокуратор прошлогодней выставки «Русская сказка» в Новой Третьяковке. Так появился и двухэтажный особняк с панорамными окнами, и огни японских улиц, и даже песчаный берег океана.

Фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

Такая скрупулёзность в деталях и грандиозный замысел должны были вывести «Петрополис» на один уровень с «Интерстелларом». Но картина Валерия Фокина вряд ли повторит прокатную судьбу голливудской космической драмы Кристофера Нолана или «Метрополиса» Фрица Ланга, с которым так созвучна. Повествование развивается очень медленно и сдержанно. Все серьезные события в картине (будь то смерть первенца или угроза третьей мировой) воспринимаются героями с нарочитой холодностью. Не потому, что актеры не могу дать эмоций, а потому, что таким образом выстроен фильм. Это точно не делает его плохим с художественной точки зрения. Напротив, Валерий Фокин — большой мастер в работе с формой и содержанием. Но осилить такой двухчасовой разговор о вечности сможет не каждый.

Смысл названия фильма открывается зрителю почти в самом конце. «Петрополис» — это кодовое название плана вооруженной атаки на пришельцев, который главы государств совместно осуществляют в случае угрозы планете. И когда такая наступает, именно «Петрополисом» заканчивается история самой разумной из существовавших на планете Земля рас.

Фильм «Петрополис» выходит в широкий прокат 27 октября.