«Русские просторы, красивые леса»: Зайка объяснила успех фильма «Холоп» Актриса Зайка назвала русские просторы и юмор причинами успеха фильма «Холоп»

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Софья Зайка

Актриса Софья Зайка назвала одной из причин успеха комедии «Холоп» красивые пейзажи русской природы. Артистка, исполнившая роль Любы, рассказала на премьере фильма «Холоп-2», что ожидает не меньшего успеха от продолжения, передает корреспондент NEWS.ru.

Русские просторы, красивые леса, поля, прекрасный юмор про людей, про жизнь. Мне кажется, это так близко нашему зрителю! Ну мне, по крайней мере. Не как актрисе, а как зрителю. Я очень люблю такое. И поэтому, я думаю, успех и был. И надеюсь, что второй фильм будет еще более успешный, чем первый, — сказала Зайка.

Россияне смогут посмотреть вторую часть «Холопа» в новогодние праздники. Фильм начнут показывать в кинотеатрах с 1 января. Продолжение блокбастера режиссера Клима Шипенко расскажет о перевоспитании дочери чиновницы Кати в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой, которая по сюжету оказывается в 1812 году.

Главную мужскую роль в «Холопе-2» сыграл все тот же Милош Бикович, знакомый зрителям по первой части. Над фильмом работала та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Первый тизерный трейлер одной из ожидаемых новинок отечественного кинорынка представили зрителям в конце июля.