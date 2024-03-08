Песков и Агутин поддержали Костомарова: фото с премьеры фильма о чемпионе Песков, Навка и Агутин пришли на премьеру фильма о Костомарове

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Олимпийский чемпион в танцах на льду, фигурист Роман Костомаров во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

В четверг, 7 марта, на выставке-форуме «Россия» состоялась премьера документального фильма «Рожденный дважды», рассказывающего историю олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Режиссером выступил Михаил Щедринский. Вторым названием фильма является «Путь тореадора». Оно было выбрано в память о «прокате жизни» Костомарова на Олимпиаде в Турине.

Фильм посвящен жизни фигуриста и событиям, пережитым им и его близкими год назад. Речь идет о болезни, в результате которой спортсмену частично ампутировали стопы и руки. Сам Костомаров вспомнил, что для него это стало «самой страшной» трагедией, из-за которой он «горько-горько плакал». Однако уже спустя десять месяцев фигурист вновь вышел на лед в коньках, а вскоре выступил на ледовом шоу.

Фильм «Рожденный дважды» рассказывает не только о спортсмене, но и о людях, которые вернули его с того света. Сам Костомаров признавался, что его мама, жена Оксана Домнина и их дети прошли невероятно сложный путь. По его словам, очнувшись, он понял, что супруга храбрее многих мужчин, поэтому этот фильм, в том числе, про «сильных женщин».

Несмотря на все трудности, Домнина неоднократно заявляла, что счастлива быть с супругом рядом. Она отмечала, что гордится мужем и его силой, которая «восхищает с каждым днем все больше и больше».

О выходе документального фильма фигурист рассказал еще 9 февраля. Спортсмен признался, что его жизнь больше похожа на кино, и отметил, что еще не смотрел «Рожденного дважды». По его словам, в нем отражен путь с первых лет жизни до сегодняшнего дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял, что история фигуриста абсолютно точно и его семьи достойна экранизации. По его словам, это рассказ о героизме, самопожертвовании, силе воли и целеустремленности. Людям, уверен Песков, необходимо увидеть фильм, чтобы стать такими же самоотверженными.

Самые яркие моменты с премьеры фильма — в галерее NEWS.rru/