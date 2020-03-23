Американская актриса Розарио Доусон снимется во втором сезоне сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Она исполнит роль Асоки Тано — девушки-джедая и падавана Энакина Скайуокера.
Персонаж Доусон — эпизодический,
Асока Тано — положительный персонаж. Она представительница разумной расы с планеты Шили, постигавшая путь джедая во время Войн клонов.
Как писал NEWS.ru, занимавший ранее пост главы компании Disney Боб Айгер рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». По его словам, новые серии телешоу стоит ожидать в октябре.
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