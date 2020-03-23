https://static.news.ru/photo/3d3ad9c4-6cff-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Розарио Доусон Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Розарио Доусон снимется во втором сезоне сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Она исполнит роль Асоки Тано — девушки-джедая и падавана Энакина Скайуокера.

Персонаж Доусон — эпизодический, отмечает Deadline. Будут ли её героя в дальнейшем вводить как постоянного, не сообщается.

Асока Тано — положительный персонаж. Она представительница разумной расы с планеты Шили, постигавшая путь джедая во время Войн клонов.

Как писал NEWS.ru, занимавший ранее пост главы компании Disney Боб Айгер рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». По его словам, новые серии телешоу стоит ожидать в октябре.