Россияне снова назвали «Иронию судьбы» любимым новогодним фильмом

https://static.news.ru/photo/7d54a598-3c49-11eb-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вновь оказалась любимой новогодней лентой россиян. Однако в последние десять лет в популярности комедию Эльдара Рязанова конкуренцию составляет история про американского мальчика «Один дома». В рейтинге любимых новогодних мультфильмов россиян первое место тоже не поменялось — его занимает «Простоквашино». Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого специалистами популярного сервиса по поиску работы среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 373 населённых пунктов всех округов России.

«Иронию судьбы» своим любимым новогодним фильмом назвали 26% респондентов. Десять лет назад за этот фильм голосовали 42% человек. Картину «Один дома» любят смотреть больше других 20% россиян, хотя десятилетие назад эта история набирала лишь 3% голосов.

6% респондентов отдали предпочтение фильму «Ёлки», 5% выбрали «Чародеев», по 3% назвал любимыми «Джентльменов удачи» и «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика». Кроме того, по 2% опрошенных сказали, что больше всего любят «Морозко» и «Карнавальную ночь». Такое же число респондентов отметили, что перед Новым годом любят смотреть «Гарри Поттера» и «Гринча — похитителя Рождества».

В числе любимых новогодних мультфильмов россияне, как и десять лет назад, чаще всего называли мультсериал «Простоквашино» (20%), «Ну, погоди!» на второй строчке с 16% голосов. На третьем месте мультфильм «Падал прошлогодний снег» — его назвали лучшим 7% респондентов, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне смогут отдохнуть за рубежом в новогодние каникулы, но выбор стран будет ограничен, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, из зарубежных курортов лидируют Турция, ОАЭ и Куба. Но самым популярным направлением отдыха у россиян станут путешествия внутри страны.