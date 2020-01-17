https://static.news.ru/photo/ef4e7c82-390c-11ea-adb5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Bros.

Главным претендентом на кинопремию «Оскар» россияне считают фильм Тодда Филлипса «Джокер». Именно он заслуживает получить престижную награду, заявили сограждане в ходе опроса.

«Джокер» набрал 37% голосов, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные сервиса «Кино Mail.ru». Ещё 26% анкетируемых считают, что престижную награду должен получить фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде». Помимо этого, россияне высоко оценили картины «Ford против Ferrari» и «Ирландец».

Статуэтку за «Лучшую мужскую роль» наши сограждане отдали бы актёру Хоакину Фениксу, который сыграл главного героя в «Джокере», а симпатии за женскую роль разделили Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

Ранее NEWS.ru писал, что драма Кантемира Балагова «Дылда» попала в шорт-лист «Оскара», однако так и не получила номинацию.