Главным претендентом на кинопремию «Оскар» россияне считают фильм Тодда Филлипса «Джокер». Именно он заслуживает получить престижную награду, заявили сограждане в ходе опроса.
«Джокер» набрал 37% голосов,
Статуэтку за «Лучшую мужскую роль» наши сограждане отдали бы актёру Хоакину Фениксу, который сыграл главного героя в «Джокере», а симпатии за женскую роль разделили Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.
Ранее NEWS.ru писал, что драма Кантемира Балагова «Дылда» попала в шорт-лист «Оскара», однако так и не получила номинацию.
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