Россиянам расскажут, как вырастить альпаку в сериале «Билет в будущее»

Фото: Пресс-служба «Фонда Гуманитарных проектов»

Осенью 2022 года на российских экранах выйдет первый сезон профориентационного сериала «Билет в будущее», в рамках которого зрителям расскажут, как посадить самолет или вырастить альпаку. Первый веб-сериал о выборе профессии продюсирует Фонд гуманитарных проектов. «Билет в будущее» покажут сразу в 23 российских регионах, сообщили в пресс-службе фонда.

Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей, — рассказал директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Съемки проекта уже завершены, стадия постпродакшена также близится к концу. Главными героями станут представители различных отраслей: энергетики, медицины, науки, инженерного производства, искусства и многих других. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий.

Ранее Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в прошлом году. Это строители, водители, формовщики и сварщики. Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов.