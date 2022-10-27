Индустрия фильмов ужасов никогда не ограничивалась хоррорами про монстров и призраков, которые многие считают традиционными для Хеллоуина. В связи с этим онлайн-кинотеатр KION подобрал для россиян фильмы, которые балансируют на грани хоррора, драмы и даже комедии, но все равно погружают в атмосферу ужаса. Среди них: «Пикник у висячей скалы». «Коко-ди Коко-да», «Маяк», «Солнцестояние» и «Мы».

«Пикник у висячей скалы»

Действие фильма режиссера Питера Уира разворачивается в девичьем пансионате, где все ученицы ходят в белых платьях, выглядят безупречно, соблюдают строгую дисциплину и в один день просто пропадают, отправившись на пикник. Куда они пропали, был ли это криминал, вмешательство потусторонних сил или просто хулиганская шутка — не знает никто, ответа на этот вопрос Питер Уир не дал, не нашли его и критики, которые продолжают разгадывать загадку его фильма.

Россиянам представили подборку нетипичных фильмов для ХеллоуинаФото: KION

«Коко-ди Коко-да»

Пережив семейную трагедию, муж и жена едут отвлечься, расставляют палатку в лесу и просыпаются от звуков мелодии «Коко-ди Коко-да». Пара сталкивается с артистами бродячего цирка, которые оказываются вовсе не безобидными, а настоящими террористами. Из-за их страшных шуток путники попадают во временную петлю, полную ужасов и издевательств.

Россиянам представили подборку нетипичных фильмов для ХеллоуинаФото: KION

«Маяк»

На режиссера Роберта Эггерса Голливуд смотрит как на надежду жанра психологического хоррора. В его черно-белом фильме Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо играют напарников, которые должны нести вахту на маяке безлюдного острова в 1890-е годы. Томас Уэйк, смотритель постарше, обращается со своим младшим коллегой Эфраимом как с салагой и многое ему запрещает, а защитной реакцией Эфраима на унижения становится алкоголизм. Вскоре парню начинает мерещиться всякая чертовщина.

Россиянам представили подборку нетипичных фильмов для ХеллоуинаФото: KION

«Солнцестояние»

Пережившая депрессию Дэни в исполнении Флоренс Пью вместе со студентами-антропологами едет в шведскую деревню, чтобы увидеть, как проходит красивый древний праздник летнего солнцестояния. Хранители древнего культа радушно принимают ребят, однако вскоре выясняется, что их ритуалы вовсе не безобидны.

Россиянам представили подборку нетипичных фильмов для ХеллоуинаФото: KION

«Мы»

Когда-то в детстве Аделаида забрела в парк с зеркальным лабиринтом и встретила в нем свою точную копию. Спустя много лет, уже со своей семьей, женщина вновь окажется рядом с тем странным парком. Муж Аделаиды предлагает ей не накручивать себя и расслабиться, но быстро берет свои слова назад, когда перед их домом появляются агрессивные незнакомцы в красных комбинезонах.

Более 40 популярных корейских дорам ранее были добавлены в библиотеку KION. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».