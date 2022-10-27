Россиянам представили подборку нетипичных фильмов для Хеллоуина

Фото: KION

Индустрия фильмов ужасов никогда не ограничивалась хоррорами про монстров и призраков, которые многие считают традиционными для Хеллоуина. В связи с этим онлайн-кинотеатр KION подобрал для россиян фильмы, которые балансируют на грани хоррора, драмы и даже комедии, но все равно погружают в атмосферу ужаса. Среди них: «Пикник у висячей скалы». «Коко-ди Коко-да», «Маяк», «Солнцестояние» и «Мы».

«Пикник у висячей скалы»

Действие фильма режиссера Питера Уира разворачивается в девичьем пансионате, где все ученицы ходят в белых платьях, выглядят безупречно, соблюдают строгую дисциплину и в один день просто пропадают, отправившись на пикник. Куда они пропали, был ли это криминал, вмешательство потусторонних сил или просто хулиганская шутка — не знает никто, ответа на этот вопрос Питер Уир не дал, не нашли его и критики, которые продолжают разгадывать загадку его фильма.

Фото: KION

«Коко-ди Коко-да»

Пережив семейную трагедию, муж и жена едут отвлечься, расставляют палатку в лесу и просыпаются от звуков мелодии «Коко-ди Коко-да». Пара сталкивается с артистами бродячего цирка, которые оказываются вовсе не безобидными, а настоящими террористами. Из-за их страшных шуток путники попадают во временную петлю, полную ужасов и издевательств.

Фото: KION

«Маяк»

На режиссера Роберта Эггерса Голливуд смотрит как на надежду жанра психологического хоррора. В его черно-белом фильме Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо играют напарников, которые должны нести вахту на маяке безлюдного острова в 1890-е годы. Томас Уэйк, смотритель постарше, обращается со своим младшим коллегой Эфраимом как с салагой и многое ему запрещает, а защитной реакцией Эфраима на унижения становится алкоголизм. Вскоре парню начинает мерещиться всякая чертовщина.

Фото: KION

«Солнцестояние»

Пережившая депрессию Дэни в исполнении Флоренс Пью вместе со студентами-антропологами едет в шведскую деревню, чтобы увидеть, как проходит красивый древний праздник летнего солнцестояния. Хранители древнего культа радушно принимают ребят, однако вскоре выясняется, что их ритуалы вовсе не безобидны.

Фото: KION

«Мы»

Когда-то в детстве Аделаида забрела в парк с зеркальным лабиринтом и встретила в нем свою точную копию. Спустя много лет, уже со своей семьей, женщина вновь окажется рядом с тем странным парком. Муж Аделаиды предлагает ей не накручивать себя и расслабиться, но быстро берет свои слова назад, когда перед их домом появляются агрессивные незнакомцы в красных комбинезонах.

Более 40 популярных корейских дорам ранее были добавлены в библиотеку KION. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».