Россиянам посоветовали фильмы для просмотра в новогодние праздники Кинокритик Двоеглазов посоветовал россиянам посмотреть «Чебурашку» в новогодние праздники

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актерский состав фильма «Чебурашка» на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

В период новогодних праздников россиянам стоит посмотреть фильм с элементами анимации «Чебурашка» по мотивам оригинальной истории Эдуарда Успенского, рассказал Pravda.Ru кинокритик Алексей Двоеглазов. По его словам, внимания заслуживает и такая картина, как «Чук и Гек». Эксперт также порекомендовал посмотреть в кинотеатрах фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна».

Создатели изменили историю Эдуарда Успенского, но сотворили новое приключение. В кино ещё можно посмотреть фильм «Чук и Гек». Я планирую увидеть картину Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». В кинотеатре будут показывать легально с 5 января. Рекомендую, — перечислил Двоеглазов.

Кинокритик отметил, что в новогодние праздники следует обратить внимание и на сериалы. Так, он посоветовал оценить третий сезон «Беспринципных» и сериал «Конец света», авторы которого переосмысливают сюжет «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Помимо того, эксперт порекомендовал посмотреть сериал Тима Бертона «Уэнсдей» — спин-офф «Семейки Адамс».

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