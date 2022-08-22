Россиянам покажут сериалы, которые погрузят в испаноязычную культуру

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Кино — отличный способ изучать обычаи другой страны, сидя дома. Онлайн-кинотеатр KION собрал подборку сериалов, которые сэкономят россиянам средства и погрузят в испаноязычную культуру, не выезжая заграницу. Так, во всей красе быт и менталитет средневековой Европы можно увидеть в сериале «Император Карлос». Историческая драма рассказывает о юном испанском короле, которому суждено стать одним из самых влиятельных европейских правителе. Кроме знакомства с повседневной рутиной королевского дворца образца 16 века, зрителей ждут наглядные демонстрации самых разных традиций того времени.

Традиции построения отношений, в том числе с чужими с биологической точки зрения детьми, можно изучить на примере мексиканской теленовеллы «Моя вторая мама». Сериал, снятый в конце 80-х, позволяет понять, какие нравы царили в латиноамериканском обществе того времени, как было принято относиться к приемным детям, как воспринимался развод и как социум реагировал на измены.

Желающие узнать, как в Мексике 80-х было принято праздновать свадьбы, могут посмотреть сериал «Дикая Роза». В нем герои сочетаются браком не один раз, давая зрителям оценить разные варианты церемоний: более лаконичный и более торжественный, а кое-где даже с этническими элементами. По ходу просмотра этого культового шоу зрителей ждет всестороннее знакомство с мексиканской повседневностью, которое разрушит многие стереотипы об этой стране.

Хотя принято считать, что мексиканцы ко многому относятся легко и даже похороны отмечают, как праздник, реальность, не так безоблачна. Тому доказательство — теленовелла «Два лица страсти». Главной героине приходиться проходить через многое, в том числе — через трагические потери близких. При этом продемонстрированные в одном из эпизодов проводы в последний путь не имеют ничего общего с красочным мексиканским праздником в честь Дня Мертвых с сахарными черепами, веселыми танцами и жутковатым гримом на лице.

Снятый в Мексике в середине 90-х сериал «Марисоль» предлагает понаблюдать за историей о социальном неравенстве, любви и родственных узах, а также наглядно демонстрирует традиции и нравы мексиканского общества тех лет.