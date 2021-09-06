Россиянам покажут обновлённую версию «Молчания ягнят»

В российский прокат выходит обновлённая версия знаменитого триллера «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом в главной роли маньяка Ганнибала Лектера. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьера будет приурочена к 30-летию фильма. Показывать будут 4К-реставрацию, выполненную в 2017 году и одобренную оператором Таком Фудзимото. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Ранее сообщалось, что автор фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», по которому снята «Игра престолов», Джордж Мартин разрабатывает новый сериал. Писатель стал исполнительным продюсером экранизации книг Тони Хиллермана «Липхорн и Чи».

Проект получил название «Тёмные ветра». Его позиционируют как психологический триллер. События развернутся в 1970-е годы на юго-западе США. Главными героями являются двое полицейских — представителей народа навахо. Им предстоит расследовать жестокое двойное убийство, ставящее под вопрос их взгляды и заставляющее их примириться с травматическим прошлым.

В главных ролях снимутся Занн Макларнон и Кайова Гордон. Шоураннером проекта станет Винс Каландра. Производство начнётся на землях племён в штате Нью-Мексико, что случается крайне редко. Для первого сезона выпустят шесть эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.