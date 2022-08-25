Россиянам покажут мюзикл о Москве с участием известных музыкантов

Фото: film.ru

27 августа в рамках акции «Ночь кино» в Москве пройдет премьерный показ документального мюзикла о российской столице «Город музыки» режиссера Петра Келептришвили. В центре сюжета — британский композитор Дэн Бакстер, которому предложили создать музыку на основе звучания Москвы. В съемках картины приняли участие 20 музыкантов, среди них композитор Антон Беляев и певица Манижа. Осенью фильм выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

В фильме артисты делятся своими воспоминаниями и личными переживаниями. Одни рассказывают истории из детства, которые привели их в мир музыки, другие раскрывают лайфхаки композиторства и написания песен, третьи вспоминают свои первые концерты, необычную публику и вечеринки после выступлений.

Кино о музыке снимают редко. Поучаствовать в проекте «Город музыки» меня пригласил режиссер Петр Келептришвили, и меня привлекла сама идея, а ещё артисты, которые снялись в фильме вместе со мной. Песня, которую я выбрала, для каждого может иметь свое значение. Но именно в рамках этого фильма трек рассказывает о чувствах музыканта, мечтающего запомнить каждую минуту своего пути, — поделилась Манижа.

Онлайн-кинотеатр KION ранее собрал подборку сериалов, которые сэкономят россиянам средства и погрузят в испаноязычную культуру, не выезжая заграницу. Так, быт и менталитет средневековой Европы можно увидеть в сериале «Император Карлос». Кроме знакомства с повседневной рутиной королевского дворца образца 16 века, зрителей ждут наглядные демонстрации самых разных традиций того времени.