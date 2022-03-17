Россиян пообещали не лишать зарубежного кино

Российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах авторские художественные и документальные фильмы российского и иностранного производства. Также на большой экран вернутся самые популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Об этом рассказала директор департамента кинематогрфаии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, её слова приводит Teleram-канал «Объясняем.рф»..

Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, «Холоп» и «Салют 7» Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины, — сообщила Максимченко.

Она добавила, что в кинотеатрах также можно будет увидеть записи и прямые трансляции спектаклей, концертов и спортивных соревнований.

В ближайшее время, по словам Максимченко, в прокат выйдут анимационная лента «Финник» и военная драма о фронтовых операторах «Первый Оскар». Уже вышли на широкий экран спортивная драма «Мистер Нокаут» и романтическая комедия «Хочу замуж».

Что касается голливудского кино, то его, по словам представителя Минкультуры, зрители могут продолжать смотреть в онлайн-кинотеатрах.

Раннее компании Warner Bros, Sony, Walt Disney Company и Paramount объявили о приостановке поставок в российские кинотеатры фильмов в связи с ситуацией на Украине.