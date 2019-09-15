https://static.news.ru/photo/0613f0da-d7cb-11e9-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иностранные продюсеры получат за несколько лет около 2,3 млрд рублей за съёмки фильмов о России в рамках программы рибейтов.

Как сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко, программа предусматривает компенсацию не всей суммы, а лишь 30–40%, передаёт « ФедералПресс ».

В 2019 году будет выделено около 70 млн рублей, в 2020-м — 700 млн рублей, а в 2021-м — 1,5 млрд рублей.

Мировая практика рибейтов позволяет привлекать иностранные кинокомпании, которые вкладывают средства в кинопроизводство на территории страны. Как ранее писал News.ru, это не только позволит стать съёмочной площадкой для зарубежного кино, но и привлечёт финансирование извне для картин, которые создают российские режиссёры. В дальнейшем это также будет способствовать экспорту отечественных фильмов.